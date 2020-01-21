Galatasaray yönetiminde flaş istifa!
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
ÖZÜDOĞRU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
'Büyük Galatasaray Camiasına;
GS Spor Kulübü Y. K Üyeliği ve Mağazacılık AŞ Yk Üyeliği görevlerimden bugün itibari ile istifa ettim. Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim. Başta Başkanımız ve Yk üyelerimiz olmak üzere tüm kurul üyelerimize bana bugüne kadar gösterdikleri ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler. Bundan sonra da tüm arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımı da yineliyorum ,sade bir taraftar ve genel kurul üyesi olarak Galatasaray'ımıza her zaman olduğu gibi katkı vermeye devam edeceğim. Görevim süresince çalışmalarımda katkıda bulunan tüm kurullarımıza,kulüp profesyonellerine,Başta sevgili hocamız Fatih Terim ve değerli ekibi olmak üzere tüm spor birimlerimizin teknik heyetlerine, kulübümüze bağlı tüm derneklere ve spor okullarına, yöneticilerine... Taraftar gurubumuz Ultraslan'a ve değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bu paylaşımım dışında gerek yazılı gerekse sosyal medyada çıkacak haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla'
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 20:12
- Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
- Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliyat riski...
- Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...
- Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray yönetiminde flaş istifa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.