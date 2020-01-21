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21 Ocak 2020, Salı
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da sınıfı geçti

Sekidika da sınıfı geçti

Denizlispor karşısında 86. dakikada 'ın yerine oyuna giren , kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.

Denizlispor karşısında 86. dakikada 'ın yerine oyuna giren , kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.

  1. 21.1.2020
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