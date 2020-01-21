Sekidika da sınıfı geçti

Denizlispor karşısında 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Sekidika, kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.