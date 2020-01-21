Sekidika da sınıfı geçti
Denizlispor karşısında 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Sekidika, kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.
Denizlispor karşısında 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Sekidika, kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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