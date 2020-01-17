Emre Taşdemir ayrılmak istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Emre Taşdemir ayrılmak istiyor

ayrılmak istiyor

Emre Taşdemir ayrılmak istiyor

geçen sezon ara döneminde 'dan ayrılan 'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

geçen sezon ara döneminde 'dan ayrılan 'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 6 karşılaşmada 265 dakika forma şansı bulabildi. Saracchi ve Linnes'in kadroya dahil edilmesiyle birlikte Emre Taşdemir'in ayrılma kararı aldığı, 'ye gitmeye de sıcak baktığı ifade edildi. Jimmy Durmaz'ın durumunun ise belirsiz olduğu kaydedildi.
  1. 17.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Taşdemir ayrılmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN