Akbaba müthiş döndü

8 ay 4 gün sonra sahalara dönen Emre Akbaba, en son Çaykur Rize deplasmanında forma giymiş ve ağır bir sakatlık yaşamıştı. 27 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in tercihiyle sahaya kaptan olarak çıktı. Emre 38'de fileleri sarsarak takımına beraberliği getirdi. Emre, hocasına ve doktorlara teşekkür etti.

'HOCAMA NE DESEM AZ KALIR'

249 gün sonra dönen Emre Akbaba, "Rize çıktıktan sonra kurada, hocamız çağırdı ve 'Rize çıktı, kadere inanırım, o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı beni, hocama ne kadar teşekkür etsem az. Hocama, doktorlara, eşime, taraftarlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.