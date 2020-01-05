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05 Ocak 2020, Pazar
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Celil kiralandı

Celil kiralandı

Aslan'ın genç futbolcusu 'in 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığı açıklandı.

Aslan'ın genç futbolcusu 'in 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığı açıklandı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Celil 'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

  1. 5.1.2020
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