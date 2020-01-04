Aslan’ın konuğu G.Antep Basket
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor. 15.15'te Sinan Erdem'de yapılacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Bilet fiyatları 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Zorlu maç öncesi G.Saray dördüncü, G.Antep 12. sırada yer alıyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor. 15.15'te Sinan Erdem'de yapılacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Bilet fiyatları 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Zorlu maç öncesi G.Saray dördüncü, G.Antep 12. sırada yer alıyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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