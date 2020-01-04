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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Aslan’ın konuğu G.Antep Basket

Aslan’ın konuğu G.Antep Basket

Takımı, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Basketbol'u ağırlıyor. 15.15'te 'de yapılacak maç 2'den yayınlanacak. Bilet fiyatları 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Zorlu maç öncesi G.Saray dördüncü, G.Antep 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Takımı, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Basketbol'u ağırlıyor. 15.15'te 'de yapılacak maç 2'den yayınlanacak. Bilet fiyatları 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Zorlu maç öncesi G.Saray dördüncü, G.Antep 12. sırada yer alıyor.
  1. 4.1.2020
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