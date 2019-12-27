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27 Aralık 2019, Cuma
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Menajerleri davet edildi

Menajerleri davet edildi

Yaş ortalamasını aşağıya çekmek için kolları sıvayan 'da, beklentilerin altında kalan ve için ayrılık kararı çıktı.

Yaş ortalamasını aşağıya çekmek için kolları sıvayan 'da, beklentilerin altında kalan ve için ayrılık kararı çıktı. 34'e merdiven dayayan iki futbolcunun, menajerleri 'a çağrıldı. maçı sonrasında Mariano ve Nagatomo'nun temsilcileri ile masaya oturulacak ve karar tebliğ edilecek.

  1. 27.12.2019
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