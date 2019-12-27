Menajerleri davet edildi

Yaş ortalamasını aşağıya çekmek için kolları sıvayan Galatasaray'da, beklentilerin altında kalan Mariano ve Yuto Nagatomo için ayrılık kararı çıktı. 34'e merdiven dayayan iki futbolcunun, menajerleri İstanbul'a çağrıldı. Antalya maçı sonrasında Mariano ve Nagatomo'nun temsilcileri ile masaya oturulacak ve karar tebliğ edilecek.