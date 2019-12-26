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26 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray şiddete karşı

Galatasaray şiddete karşı

kadına ve şiddete karşı proje başlattı. Kutlu "Galatasaray olarak şiddeti geniş çerçevede inceleyeceğiz. 2020 yılından başlayarak şiddetin her türlüsüne karşı çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

kadına ve şiddete karşı proje başlattı. Kutlu "Galatasaray olarak şiddeti geniş çerçevede inceleyeceğiz. 2020 yılından başlayarak şiddetin her türlüsüne karşı çalışmalar yürüteceğiz" dedi.
  1. 26.12.2019
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