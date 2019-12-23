Adı Galatasaray'la anılan Balotelli'den ilginç açıklama!
Adı Galatasaray'la anılan Brescia'nın İtalyan golcüsü Mario Balotelli, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak istediğini dile getirirken ilginç ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında transfer olduğu Brescia'da zor günler geçiren Mario Balotelli, geçtiğimiz günlerde teknik direktörüyle saha içerisinde gerginlik yaşamış ardından da antrenmandan kovulmuştu.
Parma ile oynanan maç sonrası Sky Sports mikrofonlarına konuşan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Brescia'da kalmak istediğini dile getirdi:
Kendimi burada iyi hissediyorum. Juventus değiliz ama biz de kaliteli bir takımız. Başkan beni istemese bile burada kalmak istiyorum. Niyetim bu yönde. Evimde gibi hissediyorum. Sakin bir yıla ihtiyacım var.
Yıldız oyuncunun adı Galatasaray'la anılıyordu. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Falcao'nun yanına golcü ismi transfer etmek istediğini yazmıştı.
- 23.12.2019
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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Devre sonu imza
Toplam 1
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Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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