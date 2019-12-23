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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Adı 'la anılan Balotelli'den ilginç açıklama!

Adı Galatasaray'la anılan Balotelli'den ilginç açıklama!

Adı 'la anılan Brescia'nın İtalyan golcüsü , geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak istediğini dile getirirken ilginç ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında olduğu Brescia'da zor günler geçiren , geçtiğimiz günlerde teknik direktörüyle saha içerisinde gerginlik yaşamış ardından da antrenmandan kovulmuştu.

Parma ile oynanan maç sonrası mikrofonlarına konuşan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Brescia'da kalmak istediğini dile getirdi:

Kendimi burada iyi hissediyorum. Juventus değiliz ama biz de kaliteli bir takımız. Başkan beni istemese bile burada kalmak istiyorum. Niyetim bu yönde. Evimde gibi hissediyorum. Sakin bir yıla ihtiyacım var.

Yıldız oyuncunun adı 'la anılıyordu. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Falcao'nun yanına golcü ismi transfer etmek istediğini yazmıştı.

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  1. 23.12.2019
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