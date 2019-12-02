Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

Son dönemlerde adı Galatasaray'la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili, Bresica Başkanı Massimo Cellino'dan flaş bir açıklama geldi. Başkan Cellino, golcü oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Aralık 2019 Pazartesi 14:01 Güncelleme: 02.12.2019 14:01
Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

İtalyan ekibi Brescia'da antrenörü Fabio Grosso tarafından geçtiğimiz günlerde antrenmandan kovulan Mario Balotelli kulüple yol ayrımına gelmişti.

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Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

İdmanda yaşanan gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan Brescia Başkanı Massimo Cellino ise golcü oyuncu hakkında, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" demiş ve ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.

Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

İtalya basını ise oyuncunun takımda mutlu olmadığını ve ocak ayında forvet transferi hedefleyen Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığını yazmıştı.

Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

Brescia Başkanı Cellino'dan Balotelli hakkında yeni bir açıklama geldi...

Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

Golcü isimden özür dileyen Cellino, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

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