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Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...
Son dönemlerde adı Galatasaray'la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili, Bresica Başkanı Massimo Cellino'dan flaş bir açıklama geldi. Başkan Cellino, golcü oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Aralık 2019 Pazartesi 14:01
Güncelleme: 02.12.2019 14:01
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İtalyan ekibi Brescia'da antrenörü Fabio Grosso tarafından geçtiğimiz günlerde antrenmandan kovulan Mario Balotelli kulüple yol ayrımına gelmişti.
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İdmanda yaşanan gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan Brescia Başkanı Massimo Cellino ise golcü oyuncu hakkında, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" demiş ve ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.
İtalya basını ise oyuncunun takımda mutlu olmadığını ve ocak ayında forvet transferi hedefleyen Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığını yazmıştı.
Brescia Başkanı Cellino'danBalotelli hakkında yeni bir açıklama geldi...
Golcü isimden özür dileyen Cellino, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve şöyle konuştu: