Brescia Başkanı Cellino'dan flaş Balotelli açıklaması! Ocakta...

İdmanda yaşanan gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan Brescia Başkanı Massimo Cellino ise golcü oyuncu hakkında, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" demiş ve ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.