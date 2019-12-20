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20 Aralık 2019, Cuma
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'den açıklaması!

TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

, 'ya sevk edilen A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresinin devam ettiğini ve kararların soruşturma tamamlandığında duyurulacağını açıkladı.

(), - maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının savunma süresinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'nun bugünkü kararlarının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor A.Ş. kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. 'nda 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 'ya sevk edilen Galatasaray A.Ş. Kulübü ve mensupları hakkında, Galatasaray A.Ş. tarafından PFDK'ya tedbirlerin kaldırılması amacıyla olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuş ve sevk olunan kişilerin savunmaları sunulmuştur. Bu nedenle PFDK, ilgili kişiler hakkında 20.12.2019 tarihinde toplanarak kararlarını kamuoyuna duyurmuştur. Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tuzlaspor A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresi devam etmekte olup, soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ya sunmayan Tuzlaspor A.Ş.'nin, TFF 2'nci Lig 'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

  1. 20.12.2019
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