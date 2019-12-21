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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Nzonzi serdi!

Nzonzi serdi!

Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi tarafından süresiz bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. ile yakın temasta.

Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi tarafından süresiz bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. ile yakın temasta.
  1. 21.12.2019
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