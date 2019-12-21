Nzonzi serdi!
Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi teknik direktör Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. Lyon ile yakın temasta.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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