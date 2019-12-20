Galatasaraylı yıldıza TFF'den şok ceza! İlk yarıyı kapattı...

Galatasaray - Tuzlaspor karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara dair cezalar kesildi!

İşte TFF'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL"

NE YAŞANMIŞTI?



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçına, 90 dakika sonrasında soyunma odası koridorlarında başlayan ve sahaya taşan olaylar damga vurmuştu.

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti.

İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı..

Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Arbedede G.Saray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe almıştı..

Kavgacılar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. İki taraf, olaylar nedeniyle birbirlerini suçlamıştı..

Olaylı maçın ardından Gökhan Çıra'ya sarı kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti.

Öte yandan Tuzlaspor'dan teknik direktör Gürsel Kılıç'ın yanı sıra kulüp idarecisi Muhammed Ali Kanıkoç ve futbolcular Gökhan Çıra ile Bayram Olgun, Galatasaray'dan ise futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç, PFDK'ya sevk edilmişti.