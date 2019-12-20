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20 Aralık 2019, Cuma
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'dan taraftarına övgü

Kostas Mitroglou'dan Galatasaray taraftarına övgü

Bir dönem forması giyen Yunan santrfor , ülkesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı.

ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen , Yunan basınına verdiği röportajda forması giydiği dönemleri anlattı.

Harika bir tecrübe olduğunu belirten Mitroglou, "Galatasaray'da iki kupa birden kazandım. Buna yardımım olduğu için de mutluyum. Çok güzel bir şehirde, harika bir tecrübeydi. Çok tutkulu taraftarlar vardı ve kendini çok iyi hissetmeni sağlıyordu." dedi.

"BEN İŞİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİR ADAMIM"

Eleştirileri doğal karşılayan Yunan futbolcu, "Şimdi de kariyerimde harika bir başka takımdayım, PSV'deyim. Takıma tecrübemi aktarıyorum. Buradaki hayatı seviyorum ve bence en önemli olan da bu. Yüksek seviyede futbol oynadığımda eleştiri olması da normal. Adil, adil değil, bu önemli değil. Bir forvet 1-2 maç gol atmadığında herkes eleştirme hakkına sahip oluyor. Limitleri geçmediği sürece eleştirilere her zaman açığız. Sosyal medyada 2-3 kez eleştirilere cevap verdim. Hakkında yalan yazıldığında, yanlış bir izlenim yaratmamak için cevap verdim. Ben işini yapmaya çalışan bir adamım, Kapalı, açık bir adam diye kendimi nitelendirmem." diyerek sözlerine devam etti.

2. çocuğunu bekleyen tecrübeli forvet, "Hayattaki en önemli şey aile. İnsanlar aile sahibi olunca hayatı da çok farklı görmeye başlıyor. İkinci çocuğumu bekliyorum, bundan büyük mutluluk yok. Bir adamı daha mutlu edecek bir şey yok." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 20.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 19:13
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