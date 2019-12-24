Marcelo Sarachhi Galatasaray yolunda
Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun performansından memnun değil. Takımı gençleştirmek isteyen Cimbom, 33 yaşındaki Japon fubolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun performansından memnun değil. Takımı gençleştirmek isteyen Cimbom, 33 yaşındaki Japon fubolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sol bek için düşünülen isim Marcelo Saracchi. River ve Leipzig, 21 yaşındaki futbolcuya yatırım yapan iki kulüp. River, 2.1 milyon euro'ya Danubio'dan aldı. 12 milyon euro'ya Leipzig'e sattı. Bu sezon 4 maçta 1 gol atan Saracchi için Muslera da devrede. Uruguaylı eldiven, genç vatandaşını Galatasaray'a gelmeye ikna etti. Oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Marcelo Sarachhi Galatasaray yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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