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24 Aralık 2019, Salı
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Marcelo Sarachhi yolunda

Marcelo Sarachhi Galatasaray yolunda

'nun performansından memnun değil. Takımı gençleştirmek isteyen Cimbom, 33 yaşındaki Japon fubolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

, 'nun performansından memnun değil. Takımı gençleştirmek isteyen Cimbom, 33 yaşındaki Japon fubolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sol bek için düşünülen isim Marcelo Saracchi. River ve Leipzig, 21 yaşındaki futbolcuya yatırım yapan iki kulüp. River, 2.1 milyon euro'ya Danubio'dan aldı. 12 milyon euro'ya Leipzig'e sattı. Bu sezon 4 maçta 1 gol atan Saracchi için Muslera da devrede. Uruguaylı eldiven, genç vatandaşını Galatasaray'a gelmeye ikna etti. Oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

  1. 24.12.2019
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