Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sezon başında Galatasaray ile başta Vedat Muriç olmak üzere Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde rakibine çalım atan Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Aslan'ın gözdesine dikmişti. O transferde flaş gelişmeler yaşandı...
20 Aralık 2019 Cuma 09:47
Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.

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Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek ve golcü transferi...

Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.

Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Hasan Ali'nin tekrar sakatlanması üzerine Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında da aynı sıkıntıyı yaşamamak için bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor.

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