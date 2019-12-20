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Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...
Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sezon başında Galatasaray ile başta Vedat Muriç olmak üzere Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde rakibine çalım atan Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Aslan'ın gözdesine dikmişti. O transferde flaş gelişmeler yaşandı...
20 Aralık 2019 Cuma 09:47
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Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
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Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek ve golcü transferi...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan BayernMünih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan YukatelDenizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.
Hasan Ali'nin tekrar sakatlanması üzerine Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında da aynı sıkıntıyı yaşamamak için bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor.