Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sezon başında Galatasaray ile başta Vedat Muriç olmak üzere Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde rakibine çalım atan Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Aslan'ın gözdesine dikmişti. O transferde flaş gelişmeler yaşandı...

20 Aralık 2019 Cuma 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





