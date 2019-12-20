Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Aslan'da, çözüm bulundu. İşte Galatasaray'ın ocak ayı planları ve takıma katılacak süper golcü...

20 Aralık 2019 Cuma 10:42 Güncelleme: 20.12.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





