Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Aslan'da, çözüm bulundu. İşte Galatasaray'ın ocak ayı planları ve takıma katılacak süper golcü...
20 Aralık 2019 Cuma 10:42
Güncelleme: 20.12.2019 10:57
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Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, tek hedef galibiyet.
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Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşılaşmasında trajik bir şekilde yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkarak moral kazanmıştı.
Tuzlaspor ile 'olaylı' bir maç oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ilk maçtaki 2-0'lık sonucu tersine çevirmişti.
TRANSFER HAREKATI HIZLANIYOR!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yapılacak değişiklikler için ocak ayını beklediği biliniyor.
Terim, maç sonlarında ara transferde yapılacak operasyonun sinyallerini veriyordu.