Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Aslan'da, çözüm bulundu. İşte Galatasaray'ın ocak ayı planları ve takıma katılacak süper golcü...
20 Aralık 2019 Cuma 10:42 Güncelleme: 20.12.2019 10:57
Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, tek hedef galibiyet.

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Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşılaşmasında trajik bir şekilde yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkarak moral kazanmıştı.

Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Tuzlaspor ile 'olaylı' bir maç oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ilk maçtaki 2-0'lık sonucu tersine çevirmişti.

Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

TRANSFER HAREKATI HIZLANIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yapılacak değişiklikler için ocak ayını beklediği biliniyor.

Galatasaray'a süper golcü! Bedavaya gelecek...

Terim, maç sonlarında ara transferde yapılacak operasyonun sinyallerini veriyordu.

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