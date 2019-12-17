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17 Aralık 2019, Salı
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Ve geri dönüyor! devi ile ...

Ve Okay Yokuşlu geri dönüyor! İstanbul devi ile transfer...

Galatasary'ın gündeminde hareketli saatler yaşanıyor... ekiplerinden ’da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran , bir süredir ’ın radarında. Geçtiğimiz günlerde Nzonzi'yi kadro dışı bırakan teknik direktör Fransız oyununun yerine, 25 yaşındaki milli yıldızı düşünüyor. İşte transferin detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde ve 'de kötü gidişata dur diyemeyen şimdiden çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği , iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

KİRALIK OLARAK...

'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak.

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  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 08:39
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