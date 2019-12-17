Ve Okay Yokuşlu geri dönüyor! İstanbul devi ile transfer...

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği Okay Yokuşlu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

KİRALIK OLARAK...

Celta Vigo'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak.