Rakip eksikse sıkıntı büyük!
Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray, rakibinin eksik kaldığı bir maçta daha puan kaybetti.
Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray, rakibinin eksik kaldığı bir maçta daha puan kaybetti. Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Cimbom, bu sezon rakipleri eksikken 4 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, gol yediği bu karşılaşmaların 3'ünü kendi evi olan Türk Telekom Stadyumu'nda, 1'ini de deplasmanda oynandı.
Galatasaray bu sezon Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü. Bu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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