Rakip eksikse sıkıntı büyük!

Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray, rakibinin eksik kaldığı bir maçta daha puan kaybetti. Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Cimbom, bu sezon rakipleri eksikken 4 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, gol yediği bu karşılaşmaların 3'ünü kendi evi olan Türk Telekom Stadyumu'nda, 1'ini de deplasmanda oynandı.

Galatasaray bu sezon Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü. Bu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı