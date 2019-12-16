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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Rakip eksikse sıkıntı büyük!

Rakip eksikse sıkıntı büyük!

Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçen , rakibinin eksik kaldığı bir maçta daha puan kaybetti.

Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçen , rakibinin eksik kaldığı bir maçta daha puan kaybetti. Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Cimbom, bu sezon rakipleri eksikken 4 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, gol yediği bu karşılaşmaların 3'ünü kendi evi olan Stadyumu'nda, 1'ini de deplasmanda oynandı.

Galatasaray bu sezon Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü. Bu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı

  1. 16.12.2019
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