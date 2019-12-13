Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye sert sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararıyla ilgili Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, harcama limitlerindeki artış kararınını nasıl öğrendiğini ve bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti;

"Şimdi bu çok enteresan. Ben bunu gece havaalanında haberlerde gördüm. Daha sonra salı günü bazı federasyon yetkilileriyle konuştum, istişare ettim. Orada kurul bir karar alıyor. Federasyon Yönetim Kurulu diyor ki; kulüplerden ve onların temsilcisi Kulüpler Birliği'nden alınacak yazı doğrultusunda, daha önce istişare etmişler de ben orada yoktum. Toplantılara katılmadım. İlk defa yeni yönetim için katıldım. Orada bir görüşülmüş, karar alınmış, artırılsın diye. Artıralım denmiş, çünkü birden bire devreye girdi. Bu konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği'ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor. Yönetim kurulu toplanıyor, Kulüpler Birliği'nden gelecek yazı bekleniyor. Bu arada karar çıkıyor. Ne olması gerekir. Resmi yazının gelmiş olması gerekir değil mi? Yani TFF ciddi bir kurum. Oysa Kulüpler Birliği'nden gelen yazı salı günü sabah 9 suları. Saati, her şeyi var. Bu bizi çok şaşırttı. Yani siz yönetim kurulu olarak karar alıyorsunuz, bütün yönetim öyle biliyor. Ama siz gece kiminle nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim.

Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz. Lisanslamaya 2 türlü bakılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde varız. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir de Avrupa Ligi'ndeler. Bizim burada 2019 verilerine göre UEFA'sız harcama limitimiz 368 milyon. Bizim UEFA'dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon. 120 milyon TL, UEFA'nın kabul edilebilir geliri konuyor. Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. Tabi her şeyi yüzde yüz kontrol etmemiz mümkün değil. Öyle bir dünya, öyle bir maliye yok. TFF'den gelen yazı meydanda. Gelen yazıda takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir. Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. Bizim bununla ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta Haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Peki dedi. Çünkü kendini de disipline etmek istiyor. Türk futbolunda yıllardır ne söyleniyor; kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz yönetimler. Yani yönetimler için kötü sözler söyleniyor. O zaman bunları disipline etmek gerek. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor açıklama yaptı ki en az limit Antalya'da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig'de."

"GALATASARAY'A KARŞI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRANLARA SORUYORUM NEDEN YÜZDE 40'A ÇIKARDINIZ"

TFF'nin harcama limitleri içinde olduklarını sözlerine ekleyen Cengiz, "Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede?" derken, şunları söyledi;

"Biz UEFA'da 10 milyon euro zarar edebilirdik, ancak tam tersine kara geçtik. Onun için örnek gösteriyorum. İnşallah devam eder. Buna rağmen biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre'de UEFA'da, Ankara'da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA'da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."

"HERKES ALTYAPI DİYOR AMA BİZİM ALTYAPIDAN ÖNCE ÜST YAPIYI DÜZENLEMEMİZ GEREK"

Transfer harcamalarına dikkat ettiklerinin altını çizen Cengiz, "Bugün üst sıralardaki takımlarımızda çok değerli Türk oyuncular var. Bunlar altyapılardan çıktı. Bizde de var. Biz son maça 15 kişiyle gittik. İki oyuncu U19 maçında oynadılar, sonra yedek kulübesindelerdi. 18 kişilik kadroyu sakatlıklardan dolayı dolduramadık. Kimse bunları görmüyor. Ancak mazeret değil. Ben bunları mazeret olarak görmüyorum. Biz futbolculara bonservis de vermedik, yıllık ücret de dünya çapında olan 1-2 oyuncu dışında vermedik. Marcao olsun, diğer oyuncular olsun yüksek olmayan ücretlere oynuyorlar. Belli bir maliyet içinde futbolcu ücret ödemelerini de en iyi hale getireceğiz. Bonservis bedeli yerine ödemek yerine bu yüzde 10 sapmayla futbolcuların gitmemesini istiyoruz. Ben bütün kulüplerin disipline edilmesinden yanayım, Galatasaray da dahil. Günü kurtarmak, benden sonra tufan gelecek yönetimlere yük bindirmek o takıma, kulübe zarar verir. Herkes altyapı diyor ama bizim altyapıdan önce üst yapıyı düzenlememiz gerek. Üst yapı da yönetimseldir. Yönetimleri düzeltmek gerek. Bu konuda zorunlu düzenlemeler geliyor.

"TFF FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİNE MHK BAŞKANI DA KATILIP 2.5 SAAT KONUŞURLARSA, BEN YARIŞAN TARAF OLARAK BUNDAN RAHATSIZ OLURUM"

Sarı-kırmızılı başkan Mustafa Cengiz son olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'un bir araya gelmesini değerlendirdi.

Cengiz, şunları söyledi;

"TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir, bir araya gelebilir. Bu gayet normal. Hem bilgi alışverişi hem de güven açısından aklımıza hiçbir şey gelmez. Benim aklıma hiçbir şey gelmez. Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi buraya, biz de gittik hayırlı olsun diye, konuştuk herkesin huzurunda. Hiçbir sorun yok ama resmi olmayan bir makamda, TFF ya da MHK'nin resmi olmayan bir odasında özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de mensubu olduğunuz eski bir ikinci başkan iken, bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz, tamam. Biz iyi niyetli bakıyoruz ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, bir iddiaya göre başkan yardımcısının da geldiği söyleniyor. 2.5 saat bir konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum."

(TFF) KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAİR PLAY TALİMATI'NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN UYGULANACAK CEZALAR NEYDİ ?

Takım Harcama Limitinin Aşılması Durumunda Uygulanacak Cezalar TFF tarafından şöyle açıklanmıştı:

(1) - Takım harcama limitinin aşılması durumunda Kulüp Lisans Kurulu tarafından;

* Yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar cezası verilir.

* Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması cezası verilir.

* Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda transfer yasağı cezası verilir.

* Yüzde 16-20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* Yüzde 26 ve üstü aşım durumunda ise 3 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

(2) - Diğer İhlaller;

Kulüplerin işbu EK-XII uyarınca kurula sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı ve puan silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanabilir.