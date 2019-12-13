Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı!
Bu sezon istediği gibi bir grafik çizemeyen ve son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilen Galatasaray'da Steven Nzonzi, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Steven Nzonzi, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamlada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 19:44
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.