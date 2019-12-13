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13 Aralık 2019, Cuma
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'da Steven Nzonzi !

Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı!

Bu sezon istediği gibi bir grafik çizemeyen ve son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında Saint-Germain'e 5-0 yenilen 'da Steven Nzonzi, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle bırakıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan 'da Steven Nzonzi, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamlada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan flaş Nzonzi kararı!
  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 19:44
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