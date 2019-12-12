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12 Aralık 2019, Perşembe
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Aslan Karadağ’da kayıp: 78-94

Aslan Karadağ’da kayıp: 78-94

ULEB 'nda DG, Karadağ'ın takımına deplasmanda 94-78 yenildi.

ULEB 'nda G.Saray DG, Karadağ'ın takımına deplasmanda 94-78 yenildi. FIBA Avrupa Kupası'nda , 'nın Leiden takımını 105-65 yendi. Bahçeşehir de Enisey'e 90-105 mağlup oldu.
  1. 12.12.2019
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