İnfial yarattı!
Emre Çolak “G.Saray’a dönmek istiyorum” diye haber gönderdi, ortalık yangın yerine döndü.
Galatasaray yeni oyuncular için kollar sıvarken sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncularının gözü de Fatih Terim'de... Arda Turan'dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Dubai'den 1.5 ay önce İstanbul'a gelen 28 yaşındaki oyuncunun, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile yönetime bu dileğini de ilettiği öğrenildi. Bu durum Twitter'da gündem olurken taraftarlar Emre Çolak'ın dönüşüne kesinlikle karşı olduklarını belirttiler.
KARAR TERİM'DE
Bonservisi elinde olan Emre Çolak'ın, uygun bir maliyet ve Galatasaray'ın önereceği bir rakama imza atmak istediği öğrenildi. Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken son kararı Fatih Terim verecek
POPESCU GELSİN
Taraftarlar, Emre haberlerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte kazan kaldırdı. "Oldu olacak Capone, Popescu ve Bülent'i de geri getirin UEFA kupasını yine alalım" yorumları yapıldı. Ayrıca bir taraftar da "Emre, Galatasaray formasını giymek istiyorsa, 249 TL verip, store'dan alabilir" diye yazdı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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