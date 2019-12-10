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10 Aralık 2019, Salı
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İnfial yarattı!

İnfial yarattı!

“G.Saray’a dönmek istiyorum” diye haber gönderdi, ortalık yangın yerine döndü.

yeni oyuncular için kollar sıvarken sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncularının gözü de 'de... 'dan sonra da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Dubai'den 1.5 ay önce 'a gelen 28 yaşındaki oyuncunun, menajeri aracılığı ile yönetime bu dileğini de ilettiği öğrenildi. Bu durum Twitter'da gündem olurken taraftarlar Emre Çolak'ın dönüşüne kesinlikle karşı olduklarını belirttiler.

KARAR TERİM'DE

Bonservisi elinde olan Emre Çolak'ın, uygun bir maliyet ve Galatasaray'ın önereceği bir rakama imza atmak istediği öğrenildi. Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken son kararı Fatih Terim verecek

POPESCU GELSİN

Taraftarlar, Emre haberlerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte kazan kaldırdı. "Oldu olacak Capone, Popescu ve Bülent'i de geri getirin kupasını yine alalım" yorumları yapıldı. Ayrıca bir taraftar da "Emre, Galatasaray formasını giymek istiyorsa, 249 TL verip, store'dan alabilir" diye yazdı.

  1. 10.12.2019
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