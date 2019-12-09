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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Sisler dağıldı

Sisler dağıldı

maçında sıkıntı yaşansa da alınan galibiyet herkesi mutlu etti. ’nın performansı, ’nun yeniden sahalara dönmesi, ’nın sakatlığının geçmesi ve fikstür avantajı beklentilerin yükselmesini sağladı.

karşısında her şeye rağmen alınan galibiyet 'da moralleri yerine getirdi. Kupadaki 2-0'lık Tuzla mağlubiyetinin ardından kötümser senaryolar ortaya dökülse de sarı-kırmızılı ekip, ligden vazgeçmeye niyeti olmadığını bir kez daha ortaya koydu. 'nın penaltıdan attığı golle sonuca giden Cimbom, maçın son bölümünde oldukça zorlanmasına karşın bu kez de sahneye yeşil dev adam çıktı. Yaptığı 5 inanılmaz kurtarış ile takımını mücadelenin içinde tutmayı başardı.

TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sakatlar ve arka arkaya oynanan maçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray için zaman artık lehine işliyor. Alanya maçıyla birlikte sahalara döndü. da takımla çalışmalara başladı. Artık o da formasına kavuşmak için gün sayıyor. Bütün bunlarla birlikte Galatasaray'ın 'de önünde ciddi bir fikstür avantajı bulunuyor ve transfer dönemi yaklaştı, eksik yerler güçlendirilecek. Tüm bunlar üst üste konulduğunda da karamsarlık yerini şampiyonluk iddiasına bırakacak gibi görünüyor.

  1. 9.12.2019
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