Sisler dağıldı
Alanyaspor maçında sıkıntı yaşansa da alınan galibiyet herkesi mutlu etti. Muslera’nın performansı, Falcao’nun yeniden sahalara dönmesi, Emre Akbaba’nın sakatlığının geçmesi ve fikstür avantajı beklentilerin yükselmesini sağladı.
Alanyaspor karşısında her şeye rağmen alınan galibiyet Galatasaray'da moralleri yerine getirdi. Kupadaki 2-0'lık Tuzla mağlubiyetinin ardından kötümser senaryolar ortaya dökülse de sarı-kırmızılı ekip, ligden vazgeçmeye niyeti olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Belhanda'nın penaltıdan attığı golle sonuca giden Cimbom, maçın son bölümünde oldukça zorlanmasına karşın bu kez de sahneye yeşil dev adam Muslera çıktı. Yaptığı 5 inanılmaz kurtarış ile takımını mücadelenin içinde tutmayı başardı.
TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Sakatlar ve arka arkaya oynanan maçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray için zaman artık lehine işliyor. Alanya maçıyla birlikte Falcao sahalara döndü. Emre Akbaba da takımla çalışmalara başladı. Artık o da formasına kavuşmak için gün sayıyor. Bütün bunlarla birlikte Galatasaray'ın Süper Lig'de önünde ciddi bir fikstür avantajı bulunuyor ve transfer dönemi yaklaştı, eksik yerler güçlendirilecek. Tüm bunlar üst üste konulduğunda da karamsarlık yerini şampiyonluk iddiasına bırakacak gibi görünüyor.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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