Galatasaray'dan PSG maçı öncesi flaş sakatlık açıklaması
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 11 Aralık Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklamada Adem Büyük'ün tedavisine başlandığı belirtildi.
İşte yapılan açıklama:
"Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.
Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.
Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti.
MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.
Takımımız, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes'te yapacak.
Teknik direktörümüz Fatih Terim ve bir oyuncumuz ise Parc de Prince'te bulunan medya merkezinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) düzenlenecek basın toplantısına katılacak"
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 14:02
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Galatasaray'dan PSG maçı öncesi flaş sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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