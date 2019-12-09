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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan maçı öncesi flaş sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan PSG maçı öncesi flaş sakatlık açıklaması

A Grubu'nda 11 Aralık Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak 'dan sakatlık açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklamada 'ün tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.

Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti.

MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.

Takımımız, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes'te yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim ve bir oyuncumuz ise Parc de Prince'te bulunan medya merkezinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) düzenlenecek basın toplantısına katılacak"

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 14:02
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