Kraliçeler Aslan avladı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki nefes kesen derbide son gülen Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo, potadaki kadınlar derbisinde Galatasaray’ı 69-66 mağlup ederek 8’de 8 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Ülker Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 69-66 yenerek 8'de 8 yaptı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise ligde ilk yenilgisini tattı. Son 40 saniye kala Bria Hartley'nin sayısına engel olamayınca bir sayı geriye düşen Kanarya (65-66), Zandalasini'nin basket faulüyle avantajı tekrar eline aldı ve karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, galibiyeti taraftarıyla uzun süre kutladı.
'GERÇEK FENERLİYİM'
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, G.Saray galibiyetinin ardından, "Hayatımda daha önce böyle bir taraftar görmedim. Yendiğimiz için mutluyum. Bizim için zor bir maçtı. Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeliyim" dedi.
ÖZNUR: GERİ DÖNDÜK
Maçta 10 sayı atan Olcay Çakır, "Çok zor bir maçtı. Euroleague'de deplasmanda mağlubiyet aldık. Normalde bir takımın kendini toparlaması zaman alır. Ama biz öyle bir takım değiliz. Bu maçla hep beraber geri döndük" diye konuştu.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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