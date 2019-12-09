Kraliçeler Aslan avladı

Sarı-lacivertliler, Ülker Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 69-66 yenerek 8'de 8 yaptı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise ligde ilk yenilgisini tattı. Son 40 saniye kala Bria Hartley'nin sayısına engel olamayınca bir sayı geriye düşen Kanarya (65-66), Zandalasini'nin basket faulüyle avantajı tekrar eline aldı ve karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, galibiyeti taraftarıyla uzun süre kutladı.



'GERÇEK FENERLİYİM'

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, G.Saray galibiyetinin ardından, "Hayatımda daha önce böyle bir taraftar görmedim. Yendiğimiz için mutluyum. Bizim için zor bir maçtı. Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeliyim" dedi.



ÖZNUR: GERİ DÖNDÜK

Maçta 10 sayı atan Olcay Çakır, "Çok zor bir maçtı. Euroleague'de deplasmanda mağlubiyet aldık. Normalde bir takımın kendini toparlaması zaman alır. Ama biz öyle bir takım değiliz. Bu maçla hep beraber geri döndük" diye konuştu.