Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic'in yüzü gülüyor. 12 oyuncuyla oynayabildiği için mutlu olduğunu söyleyen Obra, "İlk 5 çok ciddi oynadı. Bu sayede diğer oyuncularımı oynatabilmek benim için kolaylaştı. Sorunumuz, sakatlığından idman kaçırmak zorunda olan oyuncularımızın bulunması oluyor" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic'in yüzü gülüyor. 12 oyuncuyla oynayabildiği için mutlu olduğunu söyleyen Obra, "İlk 5 çok ciddi oynadı. Bu sayede diğer oyuncularımı oynatabilmek benim için kolaylaştı. Sorunumuz, sakatlığından idman kaçırmak zorunda olan oyuncularımızın bulunması oluyor" dedi.