Son haftalarda çıkışa geçen F.Bahçe Beko, dün OGM Ormanspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini 85-52 mağlup etti. Diğer maçlar şöyle: Bahçeşehir-Büyükçekmece: 96-81, T.Telekom-Bursa: 80-62.