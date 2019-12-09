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09 Aralık 2019, Pazartesi
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’den farklı tarife

Son haftalarda çıkışa geçen F.Bahçe Beko, dün Ormanspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini mağlup etti. Diğer maçlar şöyle: Bahçeşehir-Büyükçekmece: , T.Telekom-Bursa: .

Son haftalarda çıkışa geçen F.Bahçe Beko, dün Ormanspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini mağlup etti. Diğer maçlar şöyle: Bahçeşehir-Büyükçekmece: , T.Telekom-Bursa: .

  1. 9.12.2019
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