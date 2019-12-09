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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'nun 13 dakikalık performansı nasıldı?

Falcao'nun 13 dakikalık performansı nasıldı?

Galatasaraylıların yollarını gözlediği , maçıyla yeni bir sayfa açtı. tarafından 77. dakikada sahaya sürüldü. 7 kez topla buluştu. 4 tane isabetli pas attı.

Galatasaraylıların yollarını gözlediği , maçıyla yeni bir sayfa açtı. tarafından 77. dakikada sahaya sürüldü. 7 kez topla buluştu. 4 tane isabetli pas attı. Diğer 3 topu kaybetti. Hücumda takıma herhangi bir katkı veremedi, 'ın canla başla kalesini savunduğu dakikalarda bir top uzaklaştırdı. Başlangıç için vasat ama gelecek açısından dönüşü sevindiriciydi.

  1. 9.12.2019
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