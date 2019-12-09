Falcao'nun 13 dakikalık performansı nasıldı?
Galatasaraylıların yollarını gözlediği Falcao, Alanya maçıyla yeni bir sayfa açtı. Terim tarafından 77. dakikada sahaya sürüldü. 7 kez topla buluştu. 4 tane isabetli pas attı.
Galatasaraylıların yollarını gözlediği Falcao, Alanya maçıyla yeni bir sayfa açtı. Terim tarafından 77. dakikada sahaya sürüldü. 7 kez topla buluştu. 4 tane isabetli pas attı. Diğer 3 topu kaybetti. Hücumda takıma herhangi bir katkı veremedi, Galatasaray'ın canla başla kalesini savunduğu dakikalarda bir top uzaklaştırdı. Başlangıç için vasat ama gelecek açısından dönüşü sevindiriciydi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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