Falcao'nun 13 dakikalık performansı nasıldı?

Galatasaraylıların yollarını gözlediği Falcao, Alanya maçıyla yeni bir sayfa açtı. Terim tarafından 77. dakikada sahaya sürüldü. 7 kez topla buluştu. 4 tane isabetli pas attı. Diğer 3 topu kaybetti. Hücumda takıma herhangi bir katkı veremedi, Galatasaray'ın canla başla kalesini savunduğu dakikalarda bir top uzaklaştırdı. Başlangıç için vasat ama gelecek açısından dönüşü sevindiriciydi.