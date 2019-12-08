Aslan'ın dönüşü
Üst üste kayıplar yaşayan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom’da Alanyaspor’u yıktı, 3 puanı kaptı. Belhanda golüyle, Muslera da kurtarışlarıyla yıldızlaştı
Türk Telekom Stadı'nda dün mutlu son vardı. Üst üste puan kayıpları yaşayan G.Saray, taraftarı önünde konuk ettiği Alanyaspor'a şans tanımadı, 3 puanı kaptı. İki hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, başlangıç düdüğüyle maça hızlı başladı. Sezonun flaş takımına karşı özellikle ilk yarıda net fırsatları harcayan Fatih Terim'in öğrencileri, 20. dakikada Belhanda'nın penaltı golüyle öne geçti, bitiş düdüğüne kadar da skor avantajını korudu.
İLK YARIDA FARKI KAÇIRDI
İlk 45 dakikada Adem'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Lemina ve tek golün sahibi Belhanda, önemli fırsatları kaçırdı. Soyunda odasına 1-0'lık üstünlükle giren Aslan, ikinci yarıda Muslera'nın kurtarışlarıyla galibiyeti kopardı. İlk yarıda topla daha çok oynayan, daha çok pozisyona giren ve pas yüzdesi daha yüksek taraf olan Galatasaray, ikinci 45'te ise istatistiklerde rakibinin gerisine düştü. Ancak bitiş düdüğü çaldığında skor tabelası Cimbom'un lehineydi: 1-0.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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