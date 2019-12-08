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08 Aralık 2019, Pazar
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'ın dönüşü

Aslan'ın dönüşü

Üst üste kayıplar yaşayan sarı-kırmızılılar, ’da ’u yıktı, 3 puanı kaptı. golüyle, Muslera da kurtarışlarıyla yıldızlaştı

Stadı'nda dün mutlu son vardı. Üst üste puan kayıpları yaşayan G.Saray, taraftarı önünde konuk ettiği 'a şans tanımadı, 3 puanı kaptı. İki hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, başlangıç düdüğüyle maça hızlı başladı. Sezonun flaş takımına karşı özellikle ilk yarıda net fırsatları harcayan 'in öğrencileri, 20. dakikada 'nın penaltı golüyle öne geçti, bitiş düdüğüne kadar da skor avantajını korudu.

İLK YARIDA FARKI KAÇIRDI

İlk 45 dakikada Adem'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Lemina ve tek golün sahibi Belhanda, önemli fırsatları kaçırdı. Soyunda odasına 1-0'lık üstünlükle giren , ikinci yarıda Muslera'nın kurtarışlarıyla galibiyeti kopardı. İlk yarıda topla daha çok oynayan, daha çok pozisyona giren ve pas yüzdesi daha yüksek taraf olan , ikinci 45'te ise istatistiklerde rakibinin gerisine düştü. Ancak bitiş düdüğü çaldığında skor tabelası Cimbom'un lehineydi: 1-0.

  1. 8.12.2019
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