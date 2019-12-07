Terim’e yabancı yardımcı formülü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Terim’e yabancı yardımcı formülü

Terim’e yabancı yardımcı formülü

Terim’e yabancı yardımcı formülü

İmparator’un ekibine bir yabancı hoca girecek Adaylar: Elmander, Riera, Ujfalusi ve Kewell.

Cimbom'da tarihinde ilk defa kulübe ile oyuncuların arasında iletişim eksiklikleri dikkat çekiyor. Bunun çözümü için de teknik direktör 'in yardımcıları arasına bir yabancı ismin alınması gündeme geldi. Yabancı oyuncuların fazlalığı sebebiyle böyle bir çözüm düşünen sarı-kırmızılı yönetim adayları da belirledi. Kulübün efsane isimlerinden , ve ilk adaylar. Bir dönem Notts County'de teknik direktörlük yapan Harry Kewell'ın da düşünüldüğü öğrenildi. Böylece takım içindeki önemli bir sorun çözülecek.
  1. 7.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terim’e yabancı yardımcı formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN