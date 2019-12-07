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07 Aralık 2019, Cumartesi
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O yakışıklı çocuk ’yu çok istedi

O yakışıklı çocuk Falcao’yu çok istedi

"İngiliz yakışıklı bir futbolcu var. Beckham, Beckham. Onun kulübü İnter Miami, 'yu istemiş. Hem de bizden çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii bunlara hiç kimse inanmıyor. Biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. istedi, istedi diyoruz insanlar gülüyor ama gerçek bu. basını 'devrede ayrılacak' yazmış. Onlar da bir şeyler yazıyor. Falcao şu an bizimle ve 'a çok büyük hizmetleri olacak"

"İngiliz yakışıklı bir futbolcu var. Beckham, Beckham. Onun kulübü İnter Miami, 'yu istemiş. Hem de bizden çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii bunlara hiç kimse inanmıyor. Biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. istedi, istedi diyoruz insanlar gülüyor ama gerçek bu. basını 'devrede ayrılacak' yazmış. Onlar da bir şeyler yazıyor. Falcao şu an bizimle ve 'a çok büyük hizmetleri olacak"
  1. 7.12.2019
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