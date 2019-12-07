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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'da 'den açıklama! ''Falcao ile konuştum...'

Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! ''Falcao ile konuştum...'

'in 14. haftasında ile karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkarken sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu 70 gün sonra takım kadrosuna yer aldı. Maç öncesi Alanyaspor ve Galatasaray cephesi karşılaşma ile ilgili değerlendirmede bulunurken teknik direktör 'den Falcao açıklaması geldi.

Fatih Terim: Falcao ile dün konuştuk. Oynaması çok zor. Fizik olarak çok zor bir kere. Yarın oynayacak diye haberler çıktı ama çok da gerçeği yansıtmıyor. Mecbur kalırsak 15-20 dakika belki. En fazla yarım saat. Umarım mecbur kalmayız tabi. Kendi sahamızda veya başka bir yerde 'ın kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. iyi başladı ve iyi de götürüyor. İyi takımlar. Falcao ile dün antrenman öncesi konuştum. Falcao'nun oynaması çok zor. Fizik olarak çok zor.

Umut Güneş (Alanyaspor): Çok iyi çalıştık bu maç için özellikle. Son maçlarda iyi sonuçlar aldık. Zorlu deplasman olsa da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendim de sol ayak olduğum için videolarını izliyorum. tarzdaki oyuncuları da seviyorum.

Erol Bulut: Son 2 maçımıza baktığımızda 10 gol attık. Bu mutluluk verici. Her takıma nasıl hazırlanıyorsak Galatasaray maçına da aynı şekilde hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız.

Sakatlarımız olduğunda diğer takımlar gibi bizde sıkıntı yaşıyoruz. Takımda 22 kişi var ve herkese ihtiyaç var. Diğer arkadaşlar görevini inşallah iyi yapıp iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz.

Şener Özbayraklı: Milli Takım arası beni biraz rahatlattı. Orada iki haftayı kurtardım. Yine de uzun bir süreç. En iyi şekilde atlattım. Maç eksiğim var ama kuvvet olarak iyi durumdayım. Şans gelirse değerlendireceğim.


  1. 07.12.2019
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