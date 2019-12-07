Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mariano karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu maç sonunda transferiyle ilgili net konuştu. İşte o açıklamalar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 23:58 Güncelleme: 07.12.2019 23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





