Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mariano karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu maç sonunda transferiyle ilgili net konuştu. İşte o açıklamalar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 23:58 Güncelleme: 07.12.2019 23:58
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Galatasaray, Alanyaspor'u Belhanda'nın tek golüyle geçti.

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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Özellikle Muslera'nın performansı öne çıkarken, Uruguaylı kaleci galibiyetin mimarı oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

İkinci yarıda baskısını arttıran Alanyaspor'a geçit vermeyen Fernando Muslera mücadelenin 1-0 bitmesinde önemli bir rol sahibi oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Marino'dan transfer sözleri!

Puanını 23'e yükselten Galatasaray, lider Sivasspor ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

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