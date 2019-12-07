Erman Toroğlu: Fatih Terim sonunu hazırlıyor
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşma sonrası Takım Oyunu programında sert açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim'in sonunu hazırlıyor" dedi.İşte detaylar...
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