Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Taraftar çıldırdı

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'den bir çok yıldız futbolcu ile temas halinde bulunan Galatasaray bir transferde sona geldi. Tuzlaspor yenilgisinin ardından Terim, transfer konusunda sıkıntı yaşamak istemediğini yönetime iletti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili de şok gerçek ortaya çıkmıştı. Taraftar da bu transferle ilgili bir çok yorumda bulundu. İşte o isim ve taraftarın yaptığı yorumlar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 19:02 Güncelleme: 07.12.2019 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





