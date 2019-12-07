Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Taraftar çıldırdı
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'den bir çok yıldız futbolcu ile temas halinde bulunan Galatasaray bir transferde sona geldi. Tuzlaspor yenilgisinin ardından Terim, transfer konusunda sıkıntı yaşamak istemediğini yönetime iletti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili de şok gerçek ortaya çıkmıştı. Taraftar da bu transferle ilgili bir çok yorumda bulundu. İşte o isim ve taraftarın yaptığı yorumlar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 19:02
Güncelleme: 07.12.2019 19:03
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Galatasaray'da; sakatlıklar ve formsuzluklar hareketli bir transfer dönemini işaret ediyor...
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Son iki yılı şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, Cemil Usta Sezonuna hiç de istediği gibi başlayamadı.
13 haftada; 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle; puan cetvelinin 8. sırasında yer alan Cimbom'da; Fatih Terim ve ekibi, ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olmak istiyor.
Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde, 7 sıra altında yer alan Aslan, devre arasını iple çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması ve Tuzlaspor karşısında alınan tarihi yenilgi teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.