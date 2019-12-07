Falcao sürprizi

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun bir süredir formasına hasret kalan Radamel Falcao, Alanya maçıyla sahaya iniyor. Sarıkırmızılı formayı son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında giyen Kolombiyalı yıldız, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı. Hafta içinde son 3 antrenmanda çeşitli testlerden geçen Falcao'nun Alanya karşısında ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Tedavisi sonrası son bir haftadır yoğun bir şekilde tek başına idman yapan ve sahalara dönmesi merakla beklenen Kolombiyalı golcü, dün gece kampa katıldı.

Galatasaray ile Alanyaspor 6 kez karşı karşıya kaldı. Aslan ilk 5 maçı kazandı. Son maç berabere bitti.

Cimbom söz konusu maçlarda Alanyaspor ağlarını 20 kez havalandırırken 6 gol yedi.

AZ GOL YİYOR AMA AZ ATIYOR

Galatasaray ligde en az gol yiyen takım. Sarı-kırmızılılar 13 haftada sadece 11 gol yedi. Ancak Aslan hücumda bir hayli sıkıntılı. Fatih Terim'in öğrencileri sadece 14 gol kaydedebildi.

BELHANDA VE ADEM SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımın bugünkü Alanyaspor mücadelesi öncesi iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Ankaragücü mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.