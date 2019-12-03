Fikstür yanında
Galatasaray ligdeki 11 maçın 9’unu İstanbul’da oynayacak.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan, 13 hafta sonunda 20 toplayabilen Galatasaray, fikstür açısından avantajlı bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk 5 maçın 4'ünü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak. Ayrıca sıradaki 11 karşılaşmanın da 9'u İstanbul'da... BU süre zarfında sadece İzmir ve Konya'ya gidecek. Bu durum deplasmanda kaybettiği puanlarla dikkat çeken Galatasaray'ın yeniden iddialı konuma gelmesi için büyük avantaj olarak görülüyor. Kupada Tuzla ile karşılaşacak olan Galatasaray, PSG maçı için ise Fransa'ya gidecek.
- 3.12.2019
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