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03 Aralık 2019, Salı
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Fikstür yanında

Fikstür yanında

ligdeki 11 maçın 9’unu ’da oynayacak.

'e istediği gibi başlayamayan, 13 hafta sonunda 20 toplayabilen , fikstür açısından avantajlı bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk 5 maçın 4'ünü Stadı'nda oynayacak. Ayrıca sıradaki 11 karşılaşmanın da 9'u 'da... BU süre zarfında sadece ve 'ya gidecek. Bu durum deplasmanda kaybettiği puanlarla dikkat çeken Galatasaray'ın yeniden iddialı konuma gelmesi için büyük avantaj olarak görülüyor. Kupada Tuzla ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçı için ise 'ya gidecek.

  1. 3.12.2019
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