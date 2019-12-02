Palabıyık tartışıldı
Maçın ilk yarısında Galatasaray'da Ömer Bayram’ın Joao Pereira’ya tokadına sarı kart çıktı. Emre Mor’un ceza sahası içinde aldığı darbeye ise devam denildi.
Dev derbide maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararları damga vurdu. Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda Pereira'nın müdahelesiyle Ömer Bayram yerde kaldı ve Galatasaray faul kazandı. Ömer hakeme isyan ederken Pereira geldi ve "Konuşma" işareti yaptı. Ömer de Portekizli'ye vurunca sarı kart gördü. Bu pozisyon tartışıldı. Ve kırmızı kart itirazları yapıldı. İkinci yarıda ise oyuna giren Emre Mor 83'te bir pozisyonda ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunsa da hakem "Devam" kararı verdi. Maç sonu konuşan Emre Mor, "Bana yapılan müdahale yüzde 100 penaltıydı" dedi.
- 2.12.2019
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