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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Palabıyık tartışıldı

Palabıyık tartışıldı

Maçın ilk yarısında 'da ’ın Joao Pereira’ya tokadına çıktı. ’un ceza sahası içinde aldığı darbeye ise devam denildi.

Dev derbide maçın hakemi 'ın kararları damga vurdu. Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda Pereira'nın müdahelesiyle yerde kaldı ve faul kazandı. Ömer hakeme isyan ederken Pereira geldi ve "Konuşma" işareti yaptı. Ömer de Portekizli'ye vurunca gördü. Bu pozisyon tartışıldı. Ve kırmızı kart itirazları yapıldı. İkinci yarıda ise oyuna giren 83'te bir pozisyonda ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunsa da hakem "Devam" kararı verdi. Maç sonu konuşan Emre Mor, "Bana yapılan müdahale yüzde 100 penaltıydı" dedi.

  1. 2.12.2019
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