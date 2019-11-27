MAÇ SONUCU Galatasaray 70-78 ACS Sepsi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray, ilk yarısı 37-43 geride kapattığı karşılaşmada Romanya ekibi ACS Sepsi'ye 78-70 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Romanya ekibi ACS Sepsi'ye 78-70 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise 3. galibiyetini elde etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 30-23 üstün tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.
ACS Sepsi, üçüncü çeyreğini 61-52 üstün geçtiği karşılaşmayı 78-70 kazandı.
- 27.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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