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27 Kasım 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 70-78 Sepsi

MAÇ SONUCU Galatasaray 70-78 ACS Sepsi

FIBA Kadınlar E Grubu 5. karşılaşmasında , ilk yarısı 37-43 geride kapattığı karşılaşmada Romanya ekibi Sepsi'ye mağlup oldu.

FIBA Kadınlar E Grubu 5. hafta maçında , sahasında Romanya ekibi Sepsi'ye mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise 3. galibiyetini elde etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 30-23 üstün tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.

ACS Sepsi, üçüncü çeyreğini 61-52 üstün geçtiği karşılaşmayı 78-70 kazandı.

  1. 27.11.2019
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