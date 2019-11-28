Muslera’dan 30 kurtarış
Aslan'ın kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan eldiven. Sarı- kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Brugge karşılaşmasında da 5 şutu engelledi.
Aslan'ın kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan eldiven. Sarı- kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Brugge karşılaşmasında da 5 şutu engelledi. Böylece Devler Ligi arenasında kurtarış sayısı 30'a çıktı. 33 yaşındaki kaleci 9 gole ise engel olamadı. Her maç sonrası rakip teknik direktörler Muslera'ya övgüler yağdırıyor.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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