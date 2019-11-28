Muslera’dan 30 kurtarış

Aslan'ın kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan eldiven. Sarı- kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Brugge karşılaşmasında da 5 şutu engelledi. Böylece Devler Ligi arenasında kurtarış sayısı 30'a çıktı. 33 yaşındaki kaleci 9 gole ise engel olamadı. Her maç sonrası rakip teknik direktörler Muslera'ya övgüler yağdırıyor.