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28 Kasım 2019, Perşembe
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Muslera’dan 30 kurtarış

Muslera’dan 30 kurtarış

Aslan'ın kalecisi , 'nde en fazla kurtarış yapan eldiven. Sarı- kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Brugge karşılaşmasında da 5 şutu engelledi.

Aslan'ın kalecisi , 'nde en fazla kurtarış yapan eldiven. Sarı- kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Brugge karşılaşmasında da 5 şutu engelledi. Böylece Devler Ligi arenasında kurtarış sayısı 30'a çıktı. 33 yaşındaki kaleci 9 gole ise engel olamadı. Her maç sonrası rakip teknik direktörler Muslera'ya övgüler yağdırıyor.

  1. 28.11.2019
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