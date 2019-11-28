Emre Mor bıktırdı

Gittiği her kulüpte 'problem çocuk' olan Emre Mor için "Fatih Terim onu adam eder" deniyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 'laubali' tarzını Galatasaray'da da sürdürdü. Yaptığı gereksiz topuk pasları, kaptırdığı toplar, gördüğü kartlar nedeniyle oyuna ne zaman girse Cimbom gol yedi. İmparator onu bir süre kızağa çekmeyi düşünüyor.