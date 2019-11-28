Emre Mor bıktırdı
Gittiği her kulüpte 'problem çocuk' olan Emre Mor için "Fatih Terim onu adam eder" deniyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 'laubali' tarzını Galatasaray'da da sürdürdü.
Gittiği her kulüpte 'problem çocuk' olan Emre Mor için "Fatih Terim onu adam eder" deniyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 'laubali' tarzını Galatasaray'da da sürdürdü. Yaptığı gereksiz topuk pasları, kaptırdığı toplar, gördüğü kartlar nedeniyle oyuna ne zaman girse Cimbom gol yedi. İmparator onu bir süre kızağa çekmeyi düşünüyor.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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