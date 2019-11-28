Emre Mor bıktırdı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Emre Mor bıktırdı

bıktırdı

Emre Mor bıktırdı

Gittiği her kulüpte 'problem çocuk' olan için " onu adam eder" deniyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 'laubali' tarzını 'da da sürdürdü.

Gittiği her kulüpte 'problem çocuk' olan için " onu adam eder" deniyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 'laubali' tarzını 'da da sürdürdü. Yaptığı gereksiz topuk pasları, kaptırdığı toplar, gördüğü kartlar nedeniyle oyuna ne zaman girse Cimbom gol yedi. İmparator onu bir süre kızağa çekmeyi düşünüyor.

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Mor bıktırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN