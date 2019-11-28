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28 Kasım 2019, Perşembe
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Artılarla şampiyon olacak

Artılarla şampiyon olacak

Anadolu Efes, Bilyoner ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalarken törenin ardından konuşan , basketbola yapılan destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca 'ın ile oynadığı maçta tribünde olduğunu belirterek, son dakika golünün ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Anadolu Efes, Bilyoner ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalarken törenin ardından konuşan , basketbola yapılan destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca 'ın ile oynadığı maçta tribünde olduğunu belirterek, son dakika golünün ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi. Başarılı koç, "Muslera'nın son anlarda sarı kart görmesi biraz onu kızdırdı. Müthiş bir maç oynadı ama belki de bu kızgınlıkla konsantrasyonu bozulunca çıkarabileceği topu çıkaramadı. Kısmet, sporda bunlar oluyor. Galatasaray artılarla çok puan kaybetti ama belki de artılarla şampiyon olacak" dedi.

  1. 28.11.2019
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