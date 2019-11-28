Anadolu Efes, Bilyoner ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalarken törenin ardından konuşan Ergin Ataman, basketbola yapılan destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maçta tribünde olduğunu belirterek, son dakika golünün ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi. Başarılı koç, "Muslera'nın son anlarda sarı kart görmesi biraz onu kızdırdı. Müthiş bir maç oynadı ama belki de bu kızgınlıkla konsantrasyonu bozulunca çıkarabileceği topu çıkaramadı. Kısmet, sporda bunlar oluyor. Galatasaray artılarla çok puan kaybetti ama belki de artılarla şampiyon olacak" dedi.