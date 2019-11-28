Trabzon'da 3 puan şart

Cimbom, Brugge maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasına odaklanmaya başladı. Devler Ligi'nden elenen, Avrupa Ligi rüyası da az kalan sarı-kırmızılılar artık dört elle lige sarılacak. Galatasaray dün bu hırsla çalıştı. Florya'dan bu sezon ilk kez kemik sesleri geldi.