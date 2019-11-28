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28 Kasım 2019, Perşembe
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'da 3 puan şart

Trabzon'da 3 puan şart

Cimbom, Brugge maçının ardından karşılaşmasına odaklanmaya başladı.

Cimbom, Brugge maçının ardından karşılaşmasına odaklanmaya başladı. Devler Ligi'nden elenen, Avrupa Ligi rüyası da az kalan sarı-kırmızılılar artık dört elle lige sarılacak. dün bu hırsla çalıştı. Florya'dan bu sezon ilk kez kemik sesleri geldi.

  1. 28.11.2019
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