Sistem aynı kadro farklı
Avrupa umutlarını azaltan Galatasaray tüm gücüyle lige asılacak. Fatih Terim sakatlar, cezalılar ve isimleri UEFA listesinde yer almayan tam 10 oyuncu varken Brugge maçında farklı bir sistemle sahada yer almıştı.
Avrupa umutlarını azaltan Galatasaray tüm gücüyle lige asılacak. Fatih Terim sakatlar, cezalılar ve isimleri UEFA listesinde yer almayan tam 10 oyuncu varken Brugge maçında farklı bir sistemle sahada yer almıştı. İmparator, Trabzonspor maçına kadar sakatların geri gelmesini bekleyecek. Orta sahada Lemina'dan memnun olan deneyimli çalıştırıcı Belhanda veya Seri'nin yerine Nzonzi'yi 'emniyet sübabı' görevinde düşünüyor. Babel'in cezalı olduğu haftada Ömer Bayram sol önde oynayacak.
- 28.11.2019
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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