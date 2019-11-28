Sistem aynı kadro farklı

Avrupa umutlarını azaltan Galatasaray tüm gücüyle lige asılacak. Fatih Terim sakatlar, cezalılar ve isimleri UEFA listesinde yer almayan tam 10 oyuncu varken Brugge maçında farklı bir sistemle sahada yer almıştı. İmparator, Trabzonspor maçına kadar sakatların geri gelmesini bekleyecek. Orta sahada Lemina'dan memnun olan deneyimli çalıştırıcı Belhanda veya Seri'nin yerine Nzonzi'yi 'emniyet sübabı' görevinde düşünüyor. Babel'in cezalı olduğu haftada Ömer Bayram sol önde oynayacak.