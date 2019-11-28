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28 Kasım 2019, Perşembe
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Sistem aynı kadro farklı

Sistem aynı kadro farklı

Avrupa umutlarını azaltan tüm gücüyle lige asılacak. sakatlar, cezalılar ve isimleri listesinde yer almayan tam 10 oyuncu varken Brugge maçında farklı bir sistemle sahada yer almıştı.

Avrupa umutlarını azaltan tüm gücüyle lige asılacak. sakatlar, cezalılar ve isimleri listesinde yer almayan tam 10 oyuncu varken Brugge maçında farklı bir sistemle sahada yer almıştı. İmparator, maçına kadar sakatların geri gelmesini bekleyecek. Orta sahada Lemina'dan memnun olan deneyimli çalıştırıcı veya Seri'nin yerine Nzonzi'yi 'emniyet sübabı' görevinde düşünüyor. Babel'in cezalı olduğu haftada sol önde oynayacak.

  1. 28.11.2019
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