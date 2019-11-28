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28 Kasım 2019, Perşembe
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Bu moda değişecek!

Bu moda değişecek!

Aslan 80’den sonra 8 gol yedi. İmparator, maçının ardından “Sonlarda gol yemek moda oldu” demişti. Çözüm için ‘konsantrasyon’ düğmesine bastı.

bu sezon maçların son bölümüne 2 farklı önde giremiyorsa bir şekilde rakibine yakalanıyor. Aslan geride kalan 18 maçın 7'sinde 80. dakikadan sonra kalesinde 8 gol gördü. Ligde kritik puan kayıpları yaşanırken, sarıkırmızılılar, bu yüzden Avrupa'dan da olmak üzere. Bu sezon ligde son bölümde yenen goller nedeniyle Galatasaray 4 puan yitirdi. Son olarak Brugge maçında 90+2'de Diatta'nın golüyle Avrupa Kupaları'nda devam etme umudu da azaldı. Teknik direktör ve kurmayları, Trabzonsor maçından başlayarak bu soruna çare bulmak için kolları sıvadı.

ÖZEL POZİSYON ALMA ANTRENMANI

Fatih Terim, Brugge maçı sonrası "Bu sene son dakikalarda gol yeme modası oldu" ifadelerini kullanmıştı. Lemina da "Çok kızdım, hep son dakikalarda puan veriyoruz. Sanırım fedakarlık eksikliği var" diye konuşmuştu. İmparator, sarı-kırmızılı takımın yaşadığı bu sorunu çözmek için oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Burada Lemina'nın dediği gibi daha fazla fedakarlık isteyecek, ayrıca pozisyon alma konusunda özel antrenmanlar yapılacak. Deneyimli hoca, Trabzonspor maçından başlayarak artık son dakikalarda gol yeme sorununun bitmesi gerektiğini öğrencilerinin kafasına kazıyacak.

  1. 28.11.2019
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