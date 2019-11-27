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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Gençler galip

Gençler galip

’nde , ’den sonra Brugge’ü de mağlup ederek son 2 maçında 6 puan topladı. Cimbom’un 2-1 galibiyetle tamamladığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini 38. dakikada , 75’te ise kaydetti. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.

'nde , 'den sonra Brugge'ü de mağlup ederek son 2 maçında 6 puan topladı. Cimbom'un 2-1 galibiyetle tamamladığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini 38. dakikada , 75'te ise kaydetti. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.
  1. 27.11.2019
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