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25 Kasım 2019, Pazartesi
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çok istiyor

Muslera çok istiyor

'da alarmı... Urugay 'ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve maçında forma giyemeyen Muslera'nın tedavisi devam ediyor.

'da alarmı... Urugay 'ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve maçında forma giyemeyen Muslera'nın tedavisi devam ediyor. Uruguaylı eldivenin fedakarlığa hazır olduğu ve zorlu karşılaşmada mutlaka oynamak istediği belirtiliyor.
  1. 25.11.2019
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