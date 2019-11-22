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22 Kasım 2019, Cuma
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'ın eski yıldızı Stadı'nda!

Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell Türk Telekom Stadı'nda!

Bir dönem forması giyen , sarı-kırmızılı takımın 'i konuk ettiği maç için Stadyumu'na geldi. Avustralyalı efsane, ''Buraya geldiğim her zaman kendimi evimde gibi hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

'ın unutulmaz futbolcusu , Galatasaray - Başakşehir maçı için Stadyumu'na geldi. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Harry Kewell'a plaket takdim etti.

Oynadığı dönemde Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Harry Kewell, GSTV'ye konuştu.

Buraya gelmeyeli çok uzun zaman olmuştu, buraya gelmek beni çok mutlu ediyor, anılarım canlanıyor. Buraya geldiğim her zaman evimde gibi hissediyorum.

Dünyanın birçok yerinde, birçok iyi takımda forma giydim, insanın kendisi için söylenen şarkıyı söylemesi garip gelebilir ama Daddy Cool şarkısı, bence bir futbolcu için düzenlenmiş en güzel şarkı. Bu şarkıyı durmak beni çok mutlu ediyor.

Burada olmak çok güzel. 'yı gezdim, güzel yemekler yedim. Gezerken kimse kim olduğumu fark etmedi, birkaç kişi fark eder gibi oldu, onlar da bir şey söylemedi.

Sami Yen, benim buraya geldiğim stat. Burada da birkaç maç oynadım ama buradaki son maçım ne yazık ki taraftarsızdı. Bütün büyük kulüplerin büyümesi gerekir, burası da böylesine büyük bir kulüp için harika. müthiş bir stattı, oradaki taraftarların tutkusunu hiçbir zaman unutamam ama buradaki atmosfer de mükemmel.

Bordeaux'a attığım gol, inanılmaz bir andı, o sırada öyle bir gol, inanılmazdı. Galatasaray taraftarlarına verilmiş bir hediyeydi o gol.

Galatasaray taraftarlarını çok özledim. Nerede Galatasaray taraftarı görsem dünyada, beni çok iyi karşılıyorlar. Sadece beni değil, ailemi de çok iyi karşılıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 21:31
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