Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek!
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden Luyindama'nın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ameliyat olacağı duyurulurken, sezon büyük ihtimalle kapattığı kaydedildi.
Son günlerde sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'a bir şok da Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden oyuncunun sakatlığına dair bir açıklama yayınladı ve 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle;
"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal" ifadelerini kullandı.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 13:33
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Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
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Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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