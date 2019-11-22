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22 Kasım 2019, Cuma
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'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek!

Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek!

Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden Luyindama'nın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ameliyat olacağı duyurulurken, sezon büyük ihtimalle kapattığı kaydedildi.

Son günlerde sakatlık haberleriyle sarsılan 'a bir şok da Demokratik Kongolu defans oyuncusu 'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden oyuncunun sakatlığına dair bir açıklama yayınladı ve 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle;

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal" ifadelerini kullandı.

Emre Kaplan: Luyindama büyük ihtimalle sezonu kapattı

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 13:33
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